«Отказать. К делу не относится». В Петербурге суд посчитал неважным выяснить, как (не)здоровые пилоты устроились в «Аэрофлот» и S7

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отказал в ходатайстве адвокату, который просил разобраться с загадочным трудоустройством свидетелей по делу «черных военкомов» и «белых билетов». По всему выходит, что для работы летчиками им пришлось второй раз заплатить за военный билет.

Вероятность коррупционной составляющей и возможную угрозу безопасности сотен авиапассажиров судья Виталий Краснощёков счел незначительной деталью в пятницу, 5 июля. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в решении отказать адвокату суд поддержал прокурор Санкт-Петербургского гарнизона.

Ходатайство об истребовании медицинских книжек четверых сотрудников авиакомпаний «Аэрофлот» и S7, а также их «дочек», «Победы» и «Глобус», адвокат Петр Иванов заявил в рамках заседания по делу «черных военкомов». В ходе судебного следствия были допрошены семь выпускников Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Все они показали, что платили деньги (от 100 до 140 тысяч рублей), чтобы получить военный билет с освобождающей от службы в армии категорией годности. Гособвинение считает, что диагнозы «плоскостопие», «полые стопы» и «псориаз» были фиктивными. Доказать материальную заинтересованность врачей не получилось.

Личные дела призывников и их военные билеты находятся в материалах уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В суде свидетели рассказали, что срочную службу не проходили, но работают при этом пилотами коммерческой авиации: «Аэрофлот», «Победа», «Аврора», S7 и «Глобус». Российское законодательство категорично предписывает мужчинам предъявить при трудоустройстве военный билет. Без этого документа также невозможно прохождение военно-летной экспертной комиссии.

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Вопрос, как свидетели обвинения могут быть действующими летчиками, не имея на руках военного билета, лишил покоя только одного из почти двух десятков участников судебного процесса. Адвокат Иванов обратил на это внимание суда, но Виталий Краснощёков заявил, что указанные обстоятельства «не являются предметом доказывания в данном уголовном деле», и в ходатайстве отказал.

Все семеро свидетелей не стали обсуждать с «Фонтанкой» свое место работы. В авиакомпании S7 и «Аэрофлот» на запросы редакции не ответили. Источник, близкий к Группе «Аэрофлот», пояснил нашему изданию, что предоставление документов о воинском учете хоть и предусмотрено частью 1 статьи 65 ТК РФ, законодательство не обязывает работодателя проверять законность выдачи военных билетов. «Вопрос о том, как участвующие в процессе пилоты получили свои военные билеты, следует адресовать военкоматам и компетентным органам», – посоветовали «Фонтанке».