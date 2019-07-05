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Происшествия
05.07.2019 20:41
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В Черном море перевернулся катер с туристами на борту. Сообщается о двух погибших

Спасатели вытащили на берег 37 пассажиров прогулочного катера, который перевернулся вблизи поселка Джубга в Краснодарском крае вечером 5 июля. Судьба еще шестерых противоречива. 

О двух погибших сообщает издание «Кубанские новости» со ссылкой на собеседников в оперативных службах. По данным СМИ, всего на борту было 43 человека, 37 из них, по информации из разных источников, живы и доставлены на берег, судьба еще шестерых остается неизвестной. 

В официальном релизе на сайте Южного следственного управления на транспорте СК России сказано, что катер находился в сотне метров от берега, он перевернулся около шести часов вечера. Количество человек, которые были на борту, СК не разглашает. «Информации о количестве отдыхающих на судне и пострадавших уточняется», – добавили следователи. 

По предварительным данным, судно могло перевернуться из-за перегруза.

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