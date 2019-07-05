Купчинскую канаву освободили от мусоровоза с непростой судьбой. Он был угнан

Малой Карпатской улице, где днём 5 июля в траншею упал мусоровоз, вернули прежний вид. Забор на месте, канава на месте, машины в ней больше нет.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга, по информации подрядчика, грузовик был угнан, на место выезжала следственная группа.

Машину убрали с помощью крана, ограждение восстановлено.

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Напомним, по данным ГАТИ, на этом участке ведутся дорожные и земляные работы, в том числе устройство дренажной канализации, закончить их должны к сентябрю. По предварительной версии, водитель грузовика отвлекся от управления и въехал в ограждение, а затем и в траншею. Никто не пострадал.