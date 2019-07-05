Глава BMW прощается с должностью. Считается, что он пропустил «революцию»

53-летний генеральный директор BMW Харальд Крюгер 5 июля объявил, что не будет просить о продлении своего контракта на второй срок. Его нынешний контракт истекает в апреле 2020 года, однако по формальной процедуре он должен был подать заявку на следующие пять лет на заседании наблюдательного совета, которое состоится 18 июля.

Компания BMW теряет своего босса в тот момент, когда наконец начала преображаться под действием жестких экологических законов, ведущих в электрический мир будущего, пишет Forbes. Источники издания предполагают, что компания вряд ли будет искать замену Крюгеру на стороне. Основными претендентами на кресло гендиректора, вероятно, будут начальник производственного отдела Оливер Зипсе и начальник отдела разработок Клаус Фрёлих.

Отставка Крюгера мало у кого может вызвать удивление, поскольку, по общему мнению, он не слишком выразительно смотрелся на фоне таких «тяжеловесов», как глава Daimler Дитер Цетше или глава Volkswagen Герберт Диесс, пишет Forbes. Также на гендиректора BMW возлагают ответственность за запоздалое реагирование на коренные изменения автомобильного рынка, выразившееся в отставании баварской компании от конкурентов по части внедрения электрических технологий и разработок автономного транспорта.

«BMW Group была моим профессиональным домом более 27 лет. После более чем десяти лет работы в совете директоров, в том числе более четырех в качестве генерального директора BMW Group, я надеюсь продолжить профессиональную деятельность в рамках новых проектов», — цитирует Forbes слова Харальда Крюгера, звучащие как прощание с должностью.

Источники в BMW подтвердили, что на предстоящем заседании наблюдательного совета действительно будет обсуждаться кандидатура преемника на посту CEO, и что для победы кандидату прежде всего необходимо будет заручиться поддержкой семьи Квандт, которая является крупнейшим акционером группы BMW, владеющим примерно 46 процентами акций.