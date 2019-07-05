Китай хочет перевести автопром на водород в пику американцам

Китай собирается делать ставку не на аккумуляторные электромобили, а на автомобили на топливных элементах. Технологию водородных топливных элементов будет развивать в Поднебесной японская компания Toyota.

Правительство Китая объявило о планах отказаться от субсидий производителям аккумуляторных электромобилей и вкладывать деньги в развитие водородных топливных элементов, пишет 5 июля The Drive. Уже в ближайшее время в рамках этой новой стратегии Toyota предоставит ключевые компоненты технологии FCEV китайским производителям FAW и Higer Bus. Обе компании планируют в первую очередь выпускать на водородных топливных элементах грузовики и автобусы.

Разворот в сторону топливных элементов, судя по всему, произошел во время визита премьер-министра Китая Ли Кэцяна в Японию в 2018 году. В ходе этой поездки китайскому гостю была продемонстрирована серийная Toyota Mirai. На министра машина произвела сильное впечатление особенно тем, что она заправляется водородом за несколько минут, а пробегает на одной «заправке» 650 километров.

Вероятно, именно после этого визита в китайском руководстве созрело решение перед лицом настоящей торговой войны, затеянной Дональдом Трампом, делать ставку на японские технологии в пику американским. После поездки, пишет The Drive, в китайские министерства было спущено указание обратить внимание на топливные элементы, что и было сделано со скоростью, возможной только в Китае. Уже в апреле Toyota смогла во всеуслышание заявить о том, что заключила первые контракты на поставку некоторых компонентов для китайской BIAC.

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И вот теперь уже официально Китай заявляет, что будет делать упор на тойотовские топливные элементы, оставив другим странам развивать «батарейные» электромобили. Правда, этот поворот вряд ли скажется на планах того же Илона Маска, уже фактически построившего свою Gigafactory неподалеку от Шанхая. На этом заводе будут выпускаться как Tesla Model 3, так и аккумуляторы для электромобилей.

Наверное, в будущем обе технологии найдут свои ниши и будут мирно сосуществовать. Для общественного транспорта и отчасти для грузоперевозок, пожалуй, больше подходят именно топливные элементы, поскольку машины должны работать бесперебойно и круглосуточно. Недостаток этой системы — необходимость строить сеть заправочных станций с таким взрывоопасным топливом, как водород. Для личного транспорта, в том числе легковых автомобилей, скорее всего, лучше подойдут аккумуляторы, поскольку заряжать их можно просто в гараже.

Китай – это не только крупнейший в мире автомобильный рынок, но и крупнейший рынок электромобилей. Поэтому можно ожидать, что после Китая на топливные элементы обратят более пристальное внимание и в других странах.