Жириновский назвал Капитанова предателем. Тот ответил, что выполнял его решения

Глава ЛДПР Владимир Жириновский выпустил заявление, в котором сообщил об исключении из партии с недавних пор руководителя комитета по межнациональным отношениям Смольного, бывшего главы петербургского отделения либерал-демократов Олега Капитанова и назвал его «предателем».

«Почему Капитанов предатель? Капитанов хорошо знал, что такое ЛДПР. Он много лет участвовал в работе партии, участвовал в съездах, знает нашу идеологию, он встречался со мной в Москве и Санкт-Петербурге, стал депутатом Заксобрания от ЛДПР, руководителем фракции, согласился на выдвижение в губернаторы. Более того, он прекрасно знает шансы как свои, так и Беглова, знает, что в этот раз, в отличие от 2014 года, выиграть можно», – заявил Жириновский.

«В конечном счете для ЛДПР сложившаяся ситуация только в плюс. Да, в наших рядах оказался слабый и никчемный человек. Предатели есть везде, и Беглов помог нам вычислить очередного … Мы не переживаем. Не выиграем в 2019 году – выиграем в 2021-м. Благодаря таким, как Беглов и Капитанов, за нас проголосует больше людей. Граждане оценят нашу принципиальность и стойкость», – добавил глава ЛДПР.

Олег Капитанов ответил бывшему партийному боссу через телеграм-канал «Барышня в Смольном», который ведет пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина.

«Я не предавал ни партию, ни Владимира Вольфовича. Он сам на партийной видеоконференции, которая была за день до того заседания правительства (где Беглов предложил пост Капитанову. – Прим. «Фонтанки»), сказал, что было бы хорошо занять пост вице-губернатора или члена правительства, оказаться в Смольном. Это были его слова. Они есть на видео», – сказал Капитанов.