Происшествия
05.07.2019 19:30
На станции Сортировочная под колесами электрички погиб пешеход
Следователи из транспортного СК работают вблизи железнодорожной станции Сортировочная в Петербурге вечером 5 июля. В ОЖД информации о задержке электричек нет.
О сбитом электричкой пешеходе в соцсетях сообщили очевидцы, информацию «Фонтанке» подтвердили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России. В ведомстве уточнили, что личность погибшего установлена, это был молодой человек 29 лет.
Представитель Октябрьской железной дороги сообщил нашему изданию, что данных о задержке электричек по этому направлению пока нет.
Реклама
Наши партнёры
СМИ2
Lentainform
Загрузка...