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Происшествия
05.07.2019 19:30
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На станции Сортировочная под колесами электрички погиб пешеход

Следователи из транспортного СК работают вблизи железнодорожной станции Сортировочная в Петербурге вечером 5 июля. В ОЖД информации о задержке электричек нет.

О сбитом электричкой пешеходе в соцсетях сообщили очевидцы, информацию «Фонтанке» подтвердили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России. В ведомстве уточнили, что личность погибшего установлена, это был молодой человек 29 лет.

Фото: читательница "Фонтанки" Анна

Представитель Октябрьской железной дороги сообщил нашему изданию, что данных о задержке электричек по этому направлению пока нет.

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