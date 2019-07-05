На станции Сортировочная под колесами электрички погиб пешеход

Следователи из транспортного СК работают вблизи железнодорожной станции Сортировочная в Петербурге вечером 5 июля. В ОЖД информации о задержке электричек нет.

О сбитом электричкой пешеходе в соцсетях сообщили очевидцы, информацию «Фонтанке» подтвердили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России. В ведомстве уточнили, что личность погибшего установлена, это был молодой человек 29 лет.

Фото: читательница "Фонтанки" Анна

Представитель Октябрьской железной дороги сообщил нашему изданию, что данных о задержке электричек по этому направлению пока нет.