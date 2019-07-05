Россияне арестованы в Ливии после встречи с Каддафи-младшим. Он просил помощи у Путина

Арестованные в Триполи граждане России занимались исключительно социологическими опросами, заявляет организация «Фонд защиты национальных ценностей», которую связывают с Евгением Пригожиным. Пристальное внимание ливийских правоохранителей россияне привлекли встречей с сыном Муаммара Каддафи.

Арест своих сотрудников в Ливии фонд подтвердил 5 июня в официальном заявлении.

«Социологи фонда не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии. Их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране», – говорится в нем.

Как следует из размещенной на сайте фонда информации, в Ливию отправилась группа из трех человек – социолог-руководитель, специалист по гуманитарным вопросам и культуролог. Функциональное обозначение россиян может быть довольно условным. Среди арестованных – 53-летний житель Петербурга Максим Шугалей, известный в стране политтехнолог, последним работодателем которого СМИ называют Евгения Пригожина.

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По данным Фонда защиты нацценностей, в Ливии группа работала с марта по май 2019 года и, в частности, взяла интервью у сына Муаммара Каддафи – Сайфа аль-Ислама Каддафи. Он известен тем, что в конце прошлого года обращался к Владимиру Путину за помощью на президентских выборах в Ливии.

«С момента задержания своих сотрудников Фонд защиты национальных ценностей проводит в закрытом режиме переговоры об их освобождении. По имеющейся информации, им до сих пор не предъявлено каких-либо обвинений», – заявили в организации. Фонд возглавляет Александр Малькевич, он же главред издания USA Really – американского подразделения РИА «ФАН». Петербуржец находится в санкционном списке США.

Граждане России арестованы в Ливии по делу о вмешательстве в электоральные процессы, пишет 5 июля издание Bloomberg. Третий участник группы скрылся до обыска, его судьба неизвестна.