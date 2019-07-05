Муниципалы в Пушкине закатали в асфальт полицейского. Лежачего

Оригинальный способ благоустройства внутриквартальных дорог, следят за которыми сотрудники муниципалитета, продемонстрировали в городе Пушкине. Свежий асфальт положили поверх искусственной неровности.

Фотографии закатанного в асфальт лежачего полицейского 5 июля в соцсетях выложили жители Пушкина. По их словам, дорожные строители позаботились об автомобилистах, когда ремонтировали Оранжерейную улицу, искусственная неровность была установлена напротив 16 дома.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга, работы проводили, по всей видимости, муниципалы. Разрешения ГАТИ на них не требуется из-за небольшой площади.

К вечеру 5 июля дорожники, вероятно, поняли свою ошибку. Очевидцы засняли трех мужчин в синих дождевиках, которые руками выковыривали «полицейского» из асфальтового плена.

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Местные жители на разбитую дорогу возле 16 дома жаловались на портале «Наш Санкт-Петербург» еще год назад. Горожанам ответили, что улица находится в удовлетворительном состоянии, ее ремонт запланировали на 2019 год. Работы по асфальтированию 300 кв. м улицы должны были быть выполнены до 15 октября.

Дозвониться до муниципального образования город Пушкин и до районной администрации «Фонтанке» не удалось.