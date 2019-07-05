Пробка на ЗСД превысила 8 км. Ситуацию усугубляют неаккуратные водители: в зоне ремонта устроили два ДТП

Загруженность дорог Петербурга вечером 5 июля, по оценке «Яндекса», достигла «красных» 7 баллов. Многокилометровые пробки образовались на КАД и ЗСД.

За последние три часа «Яндекс» сообщил о трёх пробках:

18:51, Мурманское шоссе от проспекта Большевиков до АЗС. В пробке длиной 5,7 км можно потерять 53 минуты, что на 28 минут больше обычного.

17:18, ЗСД от Канонерского острова до Крестовского острова. В пробке длиной 8,3 км можно потерять 26 минут, что на 20 минут больше обычного.

16:09, внутренняя сторона КАД от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса, 11,3 км.

На «Яндекс.Карте» видны пробки на КАД от Невы до Мурманского шоссе, на Московском шоссе, «бордовые» заторы на Каменноостровском и на подъездах к площади Восстания.

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На ЗСД, как и на КАД, пробка возникает из-за ограничений в связи с дорожными ремонтами. Ещё хуже становится, когда автомобилисты там пренебрегают правилами. Сегодня в зоне производства работ произошло два практически одинаковых ДТП, так называемые догонялки, что усугубило ситуацию, рассказали «Фонтанке» в ООО «Магистраль северной столицы». Чтобы избежать подобного, необходимо особенно аккуратно соблюдать скоростной режим, введённый на время ремонта. Не следует использовать и резервную полосу, поскольку это значительно усиливает эффект бутылочного горлышка. Кроме того, она нужна для проезда транспорта экстренных служб.

Авария заткнула и КАД на севере.

Отметим, что вчера вечером в Петербурге тоже фиксировались 7 баллов, а вечером 3 июля, во время сильного дождя, – 9 баллов. При этом сегодня утром были «зелёные» 3 балла — на два меньше нормы, а днём всего 4.