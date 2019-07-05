Кудрина опечалила продажа «Татнефти» сети АЗС Neste в Петербурге

Глава Счетной палаты России, экс-министр финансов страны Алексей Кудрин счел покупку «Татнефтью» сети АЗС финской корпорации Neste Marketing & Services в Петербурге «печальной новостью» По его мнению, сделка ведет к частичному огосударствлению бизнеса и оттоку капитала из России, написал Кудрин в Twitter.

Ещё печальная новость. Татнефть покупает сеть АЗС у финской кампании. Это частичное огосударствоение (36% Татнефти принадлежит Татарстану). И деньги уйдут из России, отток капитала продолжается. https://t.co/hmLSGJZbnq — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 5. Juli 2019

«Ещё печальная новость. "Татнефть" покупает сеть АЗС у финской кампании. Это частичное огосударствление (36% "Татнефти" принадлежит Татарстану). И деньги уйдут из России, отток капитала продолжается», — написал Кудрин на своей странице в Twitter.

5 июля «Татнефть» сообщила, что компания приобретет сеть из 75 АЗС финской корпорации Neste Marketing & Services в Санкт-Петербурге, сумма сделки не раскрывается. Закрыть ее планируется к концу 2019 года, после одобрения ФАС. После продажи «Татнефть» получит право пользоваться брендом Neste в течение пяти лет.