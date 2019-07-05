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Происшествия
05.07.2019 18:45
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На улице Дыбенко задымилась школа. На месте два пожарных расчета и скорая

Пожарная сигнализация сработала в одной из школ в Невском районе Петербурга вечером 5 июля. Очевидцы говорят о задымившейся проводке.

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Пожарные расчеты прибыли к 13 школе Невского района около половины седьмого вечера. На улице Дыбенко, дом 17, судя по фотографиям от читателей «Фонтанки», работают два пожарных расчета, к зданию также подъехала машина скорой помощи. По предварительной информации, в школе задымила проводка.

В региональном управлении МЧС на звонки «Фонтанки» не ответили.

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