На улице Дыбенко задымилась школа. На месте два пожарных расчета и скорая

Пожарная сигнализация сработала в одной из школ в Невском районе Петербурга вечером 5 июля. Очевидцы говорят о задымившейся проводке.

Пожарные расчеты прибыли к 13 школе Невского района около половины седьмого вечера. На улице Дыбенко, дом 17, судя по фотографиям от читателей «Фонтанки», работают два пожарных расчета, к зданию также подъехала машина скорой помощи. По предварительной информации, в школе задымила проводка.

В региональном управлении МЧС на звонки «Фонтанки» не ответили.