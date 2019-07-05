Генсек НАТО призвал мир готовиться жить без ДРСМД

Мир без Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет менее стабильным, сообщил генеральный секретарь военного альянса НАТО Йенс Столтенберг по итогам состоявшейся 5 июля в Брюсселе встречи совета Россия — НАТО.

«Стороны выразили твердую приверженность эффективному контролю за вооружениями, разоружению и нераспространению. Но мы должны подготовиться к миру без Договора о РСМД, который будет менее стабильным для всех нас», — сказал Столтенберг, слова которого приводит пресс-служба НАТО.

По его словам, НАТО и Россия имеют принципиальные разногласия, но и союзники, и Москва согласны с тем, что договор имеет решающее значение для евроатлантической безопасности.

«Но договор сейчас в опасности. К сожалению, мы не видели каких-либо признаков прорыва», — добавил Столтенберг.