Газовая заправка в Новой Москве горела факелом. Есть пострадавшие

Два человека получили ожоги в результате пожара и взрыва на АЗС в Новой Москве.

Кадр из видео в YouTube

По информации столичного ГУ МЧС, вызов на улицу Атласова в поселении Московский НовАО поступил 5 июля в 16:18. На территории газовой АЗС пламя охватило 100 квадратных метров. Из расположенного по соседству торгового центра эвакуировали людей. В 17:19 пожар локализован. «К сожалению, пострадал 1 человек, передан медикам», – отмечают в управлении.

Издание «Москва 24» и агентство «Москва» уточняют, что горели два резервуара по 20 кубометров топлива в каждом и две строительные бытовки, а госпитализированы были два человека. Пожар тушили по второму рангу сложности из пяти возможных.

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По словам очевидцев, в какой-то момент произошёл взрыв, и в небо взметнулся факел.

Проезд на месте пожара перекрыт, предупреждает Центр организации дорожного движения.