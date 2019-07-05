Прибрали спустя рукава. Роскомнадзор хочет оштрафовать Google за недостаточную старательность

Федеральная служба по надзору в сфере связи не дождалась от американской корпорации Google эффективной чистки поисковых запросов от запрещённого в России трафика. Мотивировать к безупречности хотят штрафом.

Как сообщает Роскомнадзор 5 июля, Google проводит выборочную фильтрацию и продолжает выдавать противоправный контент в поисковой выдаче. Так, ещё 30 мая специалисты надзора провели контрольные мероприятия и нашли в Google треть ссылок из реестра запрещённых ресурсов, доступ к которым по российскому законодательству должен быть ограничен.

Отмечается, что уведомление о проваленной проверке было направлено в компанию в тот же день. За месяц более старательного исполнения закона добиться не удалось, и в отношении компании составили протокол об административном правонарушении. Возможный штраф может составить от 500 до 700 тысяч рублей.

В декабре прошлого года Google уже был оштрафован на полмиллиона за отказ чистить поисковую выдачу. Выплат от корпорации пришлось подождать, но результатом Роскомнадзор остался доволен. Как сообщал глава службы Александр Жаров, наказанная рублём компания начала удалять до 80% запрещённого контента. Регулятор заявил, что намерен добиваться стопроцентного результата.