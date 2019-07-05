В Ливии арестован политтехнолог из Петербурга. Его связывают с Евгением Пригожиным

В ливийской столице Триполи арестованы двое граждан России. Один из них 53-летний политтехнолог из Санкт-Петербурга Максим Шугалей, последним работодателем которого считают предпринимателя Евгения Пригожина.

Информацию об аресте Шугалея подтвердил 5 июля «Фонтанке» политтехнолог Петр Быстров.

«Я слышал, что Максим и кто-то из его коллег, с которыми он работал, задержаны в Триполи местными властями, – сказал он. – Стало известно об этом месяц-полтора назад. Насколько я знаю, Шугалей в тюрьме находится. Личность второго человека мне неизвестна».

По данным «Фонтанки», это мог быть переводчик.

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О задержании двух россиян в мае 2019 года в Триполи написало сегодня издание Bloomberg. По его информации, ливийские власти арестовали их по обвинению в попытке вмешательства в скорые выборы в Африке.

Максим Шугалей известен участием во многих предвыборных кампаниях в России. По данным издания «Проект», он в числе многих политтехнологов присутствовал в прошлом году в островном государстве Мадагаскар и якобы помогал премьер-министру Жану Беризики на президентских выборах. Участие российских специалистов в политических кампаниях связывают с африканскими бизнес-интересами петербургского ресторатора Евгения Пригожина.