Мусоровоз прилег в траншею на Малой Карпатской. Вместе с забором

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 5 июля на огороженном участке дороги, где ведутся работы, «приуныл» мусоровоз. Грузовик свалился в траншею.

О происшествии на Малой Карпатской улице, в районе дома 23, корпус 1, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы. Там мусоровоз снес несколько секций металлического ограждения, которым обнесено место дорожных работ, и левыми колесами свалился в выкопанную рабочими траншею под трубы.

На этом участке с середины марта ведутся дорожные и земляные работы, рассказали «Фонтанке» в ГАТИ Петербурга. В том числе устройство дренажной канализации. Из-за работ частично перегорожена проезжая часть. Закончить их должны к сентябрю.

Как уточнили в Инспекции, водитель грузовика отвлекся от дороги и въехал в ограждение, снес его и свалился в канаву. ДТП произошло на небольшой скорости, так что обошлось без серьезных последствий. Сейчас грузовик достают из траншеи.

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