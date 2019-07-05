Петербург выплатит семьям погибших в Арктике моряков по одному миллиону рублей. Деньги выделяют из резерва
Петербургское правительство выделит четырнадцать миллионов рублей в качестве материальной помощи близким подводников, которые погибли при пожаре в Баренцевом море.
Постановление «Об оказании помощи семьям моряков-подводников...» временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал 5 июля. Информация об этом размещена на сайте Смольного. Ближайшие родственники погибших получат по одному миллиону рублей. «Деньги выделяются из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга», – говорится в официальном сообщении.
Военная часть, где числились офицеры, расположена в Петербурге. Хоронить погибших будут на городском кладбище. По просьбе родных, дата и время траурной церемонии не разглашаются.
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Справка:
Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что огонь начал распространяться из аккумуляторного отсека. Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом. В военной части сослуживцам заявили, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа. В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров. Указом президента Путина «Золотой Звездой» Героя Российской Федерации посмертно награждены капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Константин Сомов и Денис Опарин, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Еще десяти семьям передадут ордена Мужества.