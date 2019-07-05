Петербург выплатит семьям погибших в Арктике моряков по одному миллиону рублей. Деньги выделяют из резерва

Петербургское правительство выделит четырнадцать миллионов рублей в качестве материальной помощи близким подводников, которые погибли при пожаре в Баренцевом море.

Постановление «Об оказании помощи семьям моряков-подводников...» временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал 5 июля. Информация об этом размещена на сайте Смольного. Ближайшие родственники погибших получат по одному миллиону рублей. «Деньги выделяются из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга», – говорится в официальном сообщении.

Военная часть, где числились офицеры, расположена в Петербурге. Хоронить погибших будут на городском кладбище. По просьбе родных, дата и время траурной церемонии не разглашаются.