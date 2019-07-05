СМИ: Немецкий НПЗ приостановил прием нефти по трубопроводу «Дружба»

Технические проблемы стали причиной того, что НПЗ в городе Шведте остановил импорт российской нефти.

«Всего две недели назад поставки нефти для НПЗ в Шведте были возобновлены. В пятницу Shell объявил, что нефтеперерабатывающий завод в Шведте, через который британо-голландская компания получает нефть из России, вновь закрыл соединение с трубопроводом «Дружба», – сообщает 5 июля издание Handelsblatt.

Представитель концерна заявил, что поддерживается «контакт с поставщиком и операторами трубопровода», чтобы устранить неполадки. Ситуация, как рассказал источник, похожа на апрельскую, когда измерения показали завышенную концентрацию органических хлоридов.

В Shell подчеркнули, что продолжают производство, так как уже наладили поставки нефти из города Росток.

Скандал с загрязненной органическими веществами нефтью разразился в апреле, когда нефтепровод «Дружба» приостановил экспорт в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию больше чем на месяц.