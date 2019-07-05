ПСК - для семей с детьми ипотека от 5%

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Льготная программа от банка ВТБ под названием «Ипотека с господдержкой» действует для всех семей с двумя и более детьми, один из которых родился в период с 01.01.2018г. по 31.12.2022 г.

Покупателям квартир в ЖК «Славянка» и «Дипломат» доступна ставка на весь период кредитования – от 5% годовых от банка ВТБ. Первоначальный взнос – от 20%, сумма кредита – от 1 млн рублей до 12 млн рублей (для жилых помещений, расположенных в Московской обл., г. Санкт-Петербурге), срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru.

Текущая государственная политика повышения доступности жилья, в первую очередь, направлена на семейную категорию заёмщиков.

Помимо ВТБ, проекты ПСК аккредитованы ещё 12 банкам. В общей сложности количество ипотечных программ, доступных покупателям ПСК, — более 30. Банки подходят к потребностям заёмщиков максимально дифференцированно, а выбрать оптимальную программу и подготовить документы помогают персональные менеджеры ПСК во всех офисах продаж.

В ПСК отмечают, что в ближайшие два-три месяца ожидается снижение ставок по ипотеке и в других крупных банках. Для покупателей это означает более гибкие условия приобретения жилья. А с точки зрения экономики – сигнал к последующему постепенному снижению размера ипотечных займов, о необходимости чего уже заявлялось на федеральном уровне.

Об этих и других ипотечных программах консультируют в отделе продаж на любом из объектов ПСК, а также в центральном офисе на наб. реки Карповки, 16, к.2, лит. Телефон (812) 640-38-38.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya