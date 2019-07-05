Россияне стали чаще ездить в Финляндию, число ночёвок выросло на две трети

С января по июнь 2019 года наши соотечественники и граждане других стран пересекли российско-финляндскую границу почти 4,4 млн раз. Об этом 5 июля сообщает Пограничная охрана Финляндии.

По данным ведомства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 3%. Из 4,4 млн более 3,5 млн воспользовались пунктами пропуска «Торфяновка», «Светогорск», «Брусничное» и «Вайниккала». На участке Юго-Восточной Финляндии трафик увеличился на 4%. При этом россияне и другие граждане с визами составили 79% всего пассажиропотока (что на 1% больше, чем в прошлом году).

Самый высокий рост наблюдается на железнодорожном пункте пропуска «Вайниккала», через который курсируют поезда «Аллегро» из Петербурга и «Лев Толстой» из Москвы. Они перевезли 303 тысячи человек. Те, кто путешествовал на автомобиле или на автобусе, чаще всего выбирали МАПП «Брусничное», который находится по пути в Лаппеенранту (1 358 тыс. пересечений). Трафик сократился лишь в карельском МАПП «Салла» (-7%) и МАПП «Иматра» (-0,7%).

По данным Статцентра Финляндии, в мае 2019 года россияне стали первыми среди иностранных туристов по числу ночёвок в отелях Суоми — 64 тыс. В сравнении с маем 2018-го этот показатель вырос на 72%. Вторыми стали шведы (46 тыс.), третьими — граждане США (38 тыс.).