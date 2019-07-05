Посол США и глава Генштаба ВС РФ обсуждали, как наладить диалог стран в военной сфере

Посол США в РФ Джон Хантсман обсудил с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии, а также вопрос налаживания более оперативного и продуктивного диалога в военной сфере между Москвой и Вашингтоном, сообщили в посольстве США 5 июля.

"Посол США Джон Хантсман и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретились сегодня в Москве, чтобы обсудить вопросы безопасности, включая Сирию, Ближний Восток, контроль над вооружениями, вопросы военной транспарентности, а также американо-российские отношения в более широком плане. В ходе встречи также были затронуты вопросы налаживания более оперативного и продуктивного диалога в военной сфере между нашими странами. Разговор был откровенным и конструктивным", – говорится в сообщении дипмиссии по итогам встречи.

Напомним, в начале года США заявили о выходе страны из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. В ответ РФ приостановила своё участие в этом договоре. Соответствующий закон, принятый российским парламентом, накануне подписал президент страны Владимир Путин.