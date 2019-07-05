Трамп показал незнание истории во время речи на День независимости. Он рассказал о воздушной победе США в XVIII веке

Американский президент во время своего выступления привел факты из войны за независимость, которые никак не могут соответствовать действительности.

«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты. Она сделала все, что нужно [для победы]», – заявил Дональд Трамп.

СМИ уже обратили внимание на незнание истории главой государства. «Трамп озвучил удивительный сценарий, в котором изложил историю Дня независимости, американские достижения в различных областях, а также воздал должное каждому виду войск по очереди», – отмечает газета The Guardian.

Война за независимость началась в 1775 году и длилась 8 лет. Первый самолет – построенный братьями Райт "Флайер-1" – взлетел только в 1903 году, а первый аэропорт появился через несколько лет. Летом 1882 года на военном поле около станции Дудергоф возле Красного Села под Санкт-Петербургом началась постройка натурного самолёта по проекту контр-адмирала Александра Можайского. Документов, подробно зафиксировавших испытания самолёта, нет.