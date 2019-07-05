Следователи передумали судить «группу сопротивления провластных СМИ». Поджог НТВ в Петербурге и ФАН не запятнал биографию журналистов

Октябрьский райсуд Петербурга прекратил уголовное дело о нападениях на редакции Федерального агентства новостей и телеканала НТВ. Возмещение ущерба от «группы сопротивления провластным СМИ» проспонсировал идейный вдохновитель акции.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 5 июля судья Роман Калитко вынес постановление о прекращении дела о групповой порче имущества (статья 167 УК). Так следствие квалифицировало поджоги редакций ФАН на Белоостровской улице и НТВ на улице Академика Павлова осенью 2018 года.

Вину признали учредитель издания с оппозиционным уклоном «Вкризис.ру» Аркадий Орлов, шеф-редактор этого же издания Вадим Лифшиц, водитель-экспедитор Игорь Васильев и не имеющий отношения к журналистике Василий Кирсанов. По ходатайству следствия фигуранты отделались судебным штрафом.

Кирсанов и Васильев, проходившие по делу как главные поджигатели, получили по 35 тысяч рублей штрафа. Спонсировавший налёт Орлов наказан на 20 тысяч. Считавшийся заказчиком Лифшиц оштрафован на 25 тысяч. Столько же, как утверждало следствие, заработали исполнители. Ущерб редакциям возмещён, расходы за всех взял на себя Лифшиц.

Он работал в газете «Невское время», выступал соучредителем Бюро журналистских расследований. Входит в список экспертов Центра военно-политических исследований. Аркадий Орлов – капитан 3-го ранга запаса, выпускник Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского в Ленинграде и Высшего военно-морского политического училища в Киеве. В соцсетях называл себя «Воином света из Пятой колонны». За деятельное выражение нелюбви к прокремлёвским СМИ журналистов арестовали в ноябре прошлого года. Позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде.