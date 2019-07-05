Шнуров остался без раритетного гаража. Доступ фанатов к его квартире на Фонтанке снова открыт

Интимные баррикады лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова снесены коммунальщиками. Его оставили без гаража в арке исторического дома.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы 5 июля, в доме номер четыре по набережной Фонтанки с ведущих в арку дверей сняли доводчики, а со стороны двора убрали металлические ставни.

Так сотрудники управляющей компании отреагировали на требование комитета по охране памятников вернуть историко-архитектурную справедливость. Дом 18-го века под себя переоборудовал Сергей Шнуров, невольно занявшись самозахватом общедомового имущества и переделкой здания 18-го века.

Вход в 143-метровую квартиру Шнурова в доме на углу Фонтанки и улицы Чайковского находится непосредственно в арке. Раньше она была сквозная, но после развода с Матильдой и переезда на Фонтанку певец забаррикадировался от лишних глаз. Восстановленные по старинным чертежам арочные двери оборудовал автоматическими доводчиками, управление которыми принадлежало только ему, а со двора закрыл арку металлическими ставнями. В изолированном пространстве получился просторный гараж для его BMW. Такой экспроприацией не все были довольны, а объяснением Шнурова о назойливых фанатах жители не удовлетворились. Дескать, напел на славу – расхлебывай.

После ликвидации металлических ворот и снятия доводчиков арка снова стала сквозной и общедоступной. Фанатам – welcome.