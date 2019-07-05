Jagaur Land Rover в поисках спасения готовится потратить сотни миллионов на электричество

Терпящий убытки Jagaur Land Rover объявил о планах спасения за счет ускоренного перехода на выпуск электромобилей. Таким образом крупнейшая британская автомобильная компания собирается сохранить тысячи рабочих мест на своих предприятиях.

Несмотря на то, что для реализации таких планов потребуются сотни миллионов фунтов инвестиций, компания намерена не только сохранить свое основное производство на заводе в Касл Бромвич, но и начать выпуск «электрифицированных» моделей уже с 2020 года, пишет 5 июля Fortune. Первым в этой линейке станет полностью электрический седан XJ, флагман бренда Jaguar.

ТАСС со ссылкой на Financial Times сообщает о намерении компании вложить в электричество около 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов). Fortune, RTE и US News не называют конкретные суммы, указывая только, что это будут многомиллионные инвестиции – «сотни миллионов фунтов».

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В последнее время Jaguar Land Rover, мягко говоря, испытывает серьезные трудности. Их связывают со многими факторами, среди которых спад спроса на дизельные автомобили, трудности на рынке в Китае и нерешенные проблемы, вызванные брекситом. В результате нынешний владелец JLR – индийский концерн Tata – стал задумываться о продаже этого актива, приносящего 4,7 миллиардов долларов убытков.

Более того, появились даже слухи, что индийцы могут вообще закрыть оба главных британских бренда, если не найдут выхода из финансовой дыры или, по крайней мере, достойного покупателя. В качестве одного из возможных претендентов на JLR в прессе называли французский концерн PSA. Британцам ни тот, ни другой исход сильно не понравился, и по-видимому, они решили предпринять решительные меры по спасению своего «крупнейшего автопроизводителя».

Так, чтобы нивелировать последствия предстоящего выхода Британии из Евросоюза, часть производства уже сейчас перенесли «на континент» — в Австрию, где выпускается Jaguar I-Pace, и в Словакию, где выпускается Land Rover Discovery и, по слухам, будет выпускаться новый Defender. При этом в самой Великобритании приходится увольнять тысячи работников, да и заводы под угрозой закрытия.

«Переход на электричество» может дать второе дыхание не только объединенной компании JLR, но и всей британской автопромышленности, считает Fortune. Однако сейчас для JLR это означает необходимость всего за несколько месяцев переоборудовать заводы в Касл Бромвич (Jaguar) и Солихалле (Land Rover) с тем, чтобы на них можно было параллельно выпускать как традиционные бензиновые автомобили, так и гибриды с электрокарами, что напоминает экстренные меры из серии «либо пан, либо пропал».