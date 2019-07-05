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05.07.2019 16:59
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КАД между Таллинским шоссе и Дачным проспектом сузят на неделю

На кольцевой автодороге Петербурга на неделю ограничат движение между развязками с Таллинским шоссе и Дачным проспектом. Там будут ликвидировать колейность покрытия проезжей части.

Как сообщает 5 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8 до 14 июля на участке с 68-го по 70-й километр внешнего кольца будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах скорость ограничат до 50 км/ч.

Работы будут вестись в круглосуточном режиме. Генподрядчиком выступает АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Также колейность устраняют и будут устранять на следующих участках КАД:

 

 

И кроме того, на кольцевой:

 

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