КАД между Таллинским шоссе и Дачным проспектом сузят на неделю
На кольцевой автодороге Петербурга на неделю ограничат движение между развязками с Таллинским шоссе и Дачным проспектом. Там будут ликвидировать колейность покрытия проезжей части.
Как сообщает 5 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8 до 14 июля на участке с 68-го по 70-й километр внешнего кольца будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах скорость ограничат до 50 км/ч.
Работы будут вестись в круглосуточном режиме. Генподрядчиком выступает АО «ВАД».
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Также колейность устраняют и будут устранять на следующих участках КАД:
- с 27 июня до 7 июля – на внешнем кольце между дорогой Петербург – Матокса и проспектом Культуры;
- со 2 по 10 июля – в районе развязки КАД с проспектом Культуры;
- с 7 по 11 июля – на съезде с внешнего кольца КАД на Красносельское шоссе в сторону деревни Пески;
- с 7 по 13 июля – на съезде с внутреннего кольца на Таллинское шоссе в Ленобласть.
И кроме того, на кольцевой:
- до 10 июля сужен путепровод КАД над проспектом Культуры;
- до 1 сентября полностью перекрыто внешнее кольцо между Парашютной улицей и проспектом Культуры;
- до осени ограничено движение грузовиков по вантовому мосту.
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