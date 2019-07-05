Проект «Чистые игры» отмечает первый юбилей – 5 лет

5 июля 2014 года петербуржцы Дмитрий и Владимир Иоффе вместе с друзьями впервые провели первый экологический квест на Вуоксе в Ленинградской области. Сегодня проект, получивший название «Чистые игры» и уже ставший международным, отмечает первый юбилей – 5 лет.

В первых играх принимали участие 100 человек. Среди них были Ася Казанцева — популяризатор науки и автор научно-популярных книг и актёр Виктор Бычков, больше всего известный зрителям по роли Кузьмича в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Тогда участники квеста на стоянках туристов, разбросанных по берегу озера, собрали 8 тонн мусора.

«Пять лет назад мы делали мероприятие без оглядки. Это было непростое испытание для нас. Впервые и без опыта мы взялись за что-то новое. Многие не верили в это. После того, как мы провели первую игру и всё удалось, люди стали интересоваться и задавать вопросы. Многие изъявили желание вновь принять участие в игре, и тогда мы увидели потенциал. И не только в нашей стране, но и за рубежом», – рассказывает основатель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе.

В течение пяти лет проект привлекал и продолжает привлекать новых участников как в России, так и за границей. Мероприятия уже прошли в 9 странах: России, Индии, Японии, Китае, Украине, Вьетнаме, Венесуэле, Казахстане и Нигерии. В России игры прошли в 250 городах и населённых пунктах. Всего в «Чистых играх» приняли участие 46 тысяч человек, собрав 944 тонны мусора. Половина из этих отходов ушла в переработку.

21 сентября пройдёт международный турнир по «Чистым играм» – «Кубок Чистоты Балтийского моря». Уже подтвердили своё участие Россия, Польша, Латвия и Эстония. На очереди – Германия, Швеция, Дания и Литва. Помимо международного турнира, также пройдёт и всероссийский кубок.