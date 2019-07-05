«Петербургская Недвижимость» предлагает скидку на паркинг при покупке квартиры

«Петербургская Недвижимость»

В июле клиенты компании могут приобрести машино-место со скидкой 100 тысяч рублей*. Эти условия получают покупатели квартир в ЖК «Зеленый квартал» и «Pulse на набережной» от Setl Group.

Предложение позволит клиентам, приобретающим жилье, сразу же решить вопрос с парковкой. Место в подземном паркинге — это ежедневный комфорт и спокойствие за безопасность своего автомобиля.

«Зеленый квартал» расположен в престижном Московском районе, на Пулковском шоссе. До станции метро «Московская» жители смогут добраться за 20 минут: от квартала курсирует пять автобусных маршрутов. Особым преимуществом проекта станет благоустройство: здесь будет высажено четыре живописные аллеи, три сада и еловый сквер. Во дворах появятся детские площадки, спортивные зоны и места для спокойного отдыха. Инфраструктура включает две школы и два сада, медцентр, шахматный клуб и коммерческие объекты.

«Pulse на набережной» строится на Октябрьской набережной, 38. До станций метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко» — около 10 минут езды. Жилой комплекс возводится в несколько очередей: первая состоит из трех домов высотой 14-15 этажей, выполненных в стильной серо-желтой гамме. Между корпусами будет построен детский сад с бассейном и отдельным двором, а на первых этажах заработают магазины и кафе.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом ЖК «Зеленый квартал», «Pulse на набережной» и других проектов Setl Group. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для покупателей.

*Предложение действительно с 05.07.2019 до 29.07.2019. Предложение «Скидка 100 тысяч на паркинг» действует при условии заключения Договора участия в долевом строительстве на приобретение квартиры и машино-места в ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» и ЖК ЖК «Pulse на набережной». Скидка в размере 100 тысяч рублей предоставляется застройщиком. Количество квартир и машино-мест ограничено. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/green-kvartal/declarations