В «Балтийской жемчужине» пахнет со всех сторон. На этот раз тухлой курицей

Свалку из просроченной курицы нашли жители Красносельского района Петербурга в лесополосе неподалеку от «Балтийской жемчужины». Тухлятину по микрорайону растаскивают живые птицы.

Как сообщают местные жители в соцсетях 5 июля, соседи делились рассказами о смрадном запахе неподалеку от жилого квартала «Балтийская жемчужина» в течение всей уходящей недели. Заметили и его источник – на тропинках вдоль улицы Адмирала Черокова разбросаны окорочка, то ли курицы, то ли индейки. Гниющую птицу с удовольствием поклевывают вороны, растаскивая тухлятину по округе. Нашли и место, где испорченные продукты были выброшены: горка высится примерно на метр.

Ликвидацией свалки, заявил «Фонтанке» главный специалист петербургского управления ветеринарии Артем Никитин, должна заниматься районная администрация. Впрочем, сотрудники управления все же отреагировали на жалобы горожан и выехали на место.

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Дозвониться до пресс-службы администрации Красносельского района «Фонтанке» не удалось.

На той же улице накануне вечером в лесу кто-то разлил неизвестное вещество, возле домов стоял острый запах аммиака. МЧС, комитет по природопользованию и комитет по вопросам законности и правопорядка Смольного замеряли воздух, превышений загрязняющих веществ зафиксировано не было. Днем 5 июля из леса вывезли 20 кг пахнущего аммиаком мусора и три уже пустые канистры.

Такие же канистры были обнаружены на выжженном куске берега озера Сиркиярви в Ленобласти. Там экологи брали пробы в костюмах химзащиты, пока что установить происхождение загрязняющего вещества не удалось. Озеро огорожено, на месте круглосуточно дежурит полиция.