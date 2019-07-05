ЦБ РФ рассказал о почти 700 кибератаках на российские банки

Банк России зафиксировал 687 кибератак на кредитно-финансовые организации России, из них 177 атак были целевыми.

Как рассказали 5 июля в регуляторе, со ссылкой на обзор основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году, большинстве случаев рассылки вредоносного программного обеспечения злоумышленники применяли спуфинг – подмену электронных почтовых адресов. Наибольшее количество атак было выявлено в четвертом квартале 2018 года, что связано с началом работы автоматизированной системы обработки инцидентов (АСОИ) ФинЦЕРТ Банка России.

Регулятор получил от участников рынка через АСОИ более 500 образцов вредных программ, которое злоумышленники использовали при организации атак. Более половины из них относится к программам-вымогателям и шифровальщикам.

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила, что в Северной столице с киберугрозами сталкиваются реже, чем в остальной России и СНГ.