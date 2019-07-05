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Спорт
05.07.2019 16:28
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Набиуллин может перейти в «Сочи»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эльмир Набиуллин может перейти в «Сочи». Как сообщает «Чемпионат.com», на игрока также претендовал «Ахмат», но новичок Премьер-лиги является фаворитом в борьбе за игрока.

Напомним, Набиуллин перешёл в «Зенит» 15 февраля 2018 года, подписав 4,5-летний контракт. Однако твердым игроком основного состава так и не стал, сыграв во второй половине сезона 2018/19 всего три официальных матча.

Ранее в «Сочи» из «Зенита» уже перешли три игрока – Дмитрий Полоз, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов. Ожидается, что по тому же маршруту проследует еще Антон Заболотный.

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