«Что не сделает папа для дочки». Муниципальные битвы на почве полицейских и отеческих чувств

В скандальном «Екатерингофском» в муниципалы идет девушка, очень напоминающая дочь начальника отдела полиции, куда увозили ее конкурентов. Офицер посоветовал «Фонтанке» запастись стиральным порошком.

кадр из видео/ Наблюдатели Петербурга/YouTube

ИКМО «Екатерингофский» — одно из самых громких мест на муниципальных выборах — 2019. Кандидатов здесь бьют и увозят в полицию, а саму комиссию минируют аж из Соединенных Штатов. Активисты предположили вероятную причину повышенного внимания к «Екатерингофскому» со стороны 77-го отдела полиции. Девушка, чьи ФИО и дата рождения полностью совпадают с данными дочери начальника отдела, зарегистрировалась в кандидаты — хотя в очередях ее ни разу не видели.

Последний день приема документов у кандидатов в мундепы в ИКМО «Екатерингофский» был 30 июня, но Горизбирком обязал продлить этот срок. Тем временем в ГАС «Выборы» появились данные счастливчиков, которым удалось зарегистрироваться. Желающие все-таки стать кандидатами в депутаты и наблюдатели с удивлением обнаружили в списках знакомую фамилию.

В муниципальный совет «Екатерингофского» стремится Альбина Даминова. В качестве основного места работы девушка указала местную администрацию МО «Екатерингофский», где она служит специалистом первой категории управления социально-экономического развития. Именно так зовут дочь начальника 77-го отдела полиции Ильгиза Даминова.

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Именно в 77-й отдел полиции доставляли всех задержанных у скандальной ИКМО кандидатов в муниципалы. Наблюдатели тут же связали активность полицейских с отеческими чувствами.

Лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански у себя на странице в социальных сетях высказался по этому поводу весьма резко, предположив, что отеческие чувства могли помочь кандидатке Альбине: «Что не сделает папа для дочки».

Сам Врански с 77-м отделом знаком изнутри. Его задержали 29 июня за противодействие полиции, которую он же сам и вызвал, потому что комиссия забаррикадировалась в ИКМО и не принимала документы у кандидатов. Врански, работавший с аккредитацией журналиста портала «Наблюдатели Петербурга», вел онлайн-трансляцию от «Екатерингофского» и снимал задержание активиста Федора Горожанко.

Свои мытарства в участке на протяжении двух дней после задержания лидер «Красивого Петербурга» подробно описывал в Facebook.

«Камера была грязной, на полу видны плохо отмытые следы размазанной крови, соплей и слюней, – рассказывает он. – Вдоль одной стены была скамейка из четырех реек, на которых нужно было сидеть и, похоже, спать. Но скамейка настолько узкая, что я еле вмещался на нее. Лежать мог только боком. И то никак не выдерживал дольше 5–10 минут, т.к. очень сильно начинали болеть бедро и плечо».

В итоге добиться ареста Врански и Горожанко в суде сотрудники 77-го отдела полиции так и не смогли.

Неудивительно, что фамилия начальника отдела среди зарегистрированных кандидатов привлекла внимание участников избирательных баталий при «Екатерингофском». «Ребята стоят в очереди у ИКМО круглосуточно, но дочь Ильгиза Даминова здесь ни разу не видели, – сказал «Фонтанке» Красимир Врански. – Тем не менее ей как-то удалось сдать документы».

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«Фонтанка» через сеть «ВКонтакте» связалась с Альбиной Даминовой, работающей в «Екатерингофском». Девушка сначала пообещала дать комментарий, однако позже ответила, что не сможет этого сделать: «Я сейчас на работе, на мероприятии, веду детский мастер-класс. Возможности ответить нет».

Ильгиз Даминов и вовсе ушел в отрицание. На вопрос нашего издания о выдвижении дочери в мундепы начальник 77-го отдела ответил коротко:

– Она не выдвигается.

– Извините — зарегистрирована, – уточнил корреспондент «Фонтанки».

– Ладно. Копайтесь в этом белье грязном, если вам нравится. Стиральный порошок продается в магазине. Нет, она не выдвигается и не зарегистрирована. Поэтому все комментарии через пресс-службу ГУВД.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»