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Власть
05.07.2019 16:24
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Помощника полпреда президента РФ в УФО Александра Воробьева арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать на два месяца помощника полпреда РФ Александра Воробьева в рамках дела по статье 275 УК России.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 сентября», – цитирует 5 июля решение суда ТАСС. 

Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело чиновника попадает под гриф «секретно».

Напомним, что 5 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о возбуждении в отношении гражданина РФ Александра Воробьева уголовного дела по статье о госизмене. Санкция статьи предусматривает до 20 лет заключения. На заседании стало известно, что Воробьев – помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова.

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Справка:

39-летний помощник полпреда окончил Московский психолого-социальный институт, после чего поработал на разных должностях в органах власти в Калининградской области, Карелии и Уральском федеральном округе. С января 2018 года он числился руководителем аппарата помощника президента Российской Федерации в УФО Николая Цуканова, переехавшего на Урал после аналогичного поста в Северо-Западном федеральном округе. Воробьева в Екатеринбург в июле 2018-го переводили распоряжением руководителя администрации президента Антона Вайно.

В прошлом году чиновник, оказавшийся под следствием по делу о госизмене, получил благодарность и благодарственное письмо от Владимира Путина. В прессе Воробьева называют личным юристом Цуканова, очень близким к нему человеком.

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