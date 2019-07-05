Помощника полпреда президента РФ в УФО Александра Воробьева арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать на два месяца помощника полпреда РФ Александра Воробьева в рамках дела по статье 275 УК России.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 сентября», – цитирует 5 июля решение суда ТАСС.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело чиновника попадает под гриф «секретно».

Напомним, что 5 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о возбуждении в отношении гражданина РФ Александра Воробьева уголовного дела по статье о госизмене. Санкция статьи предусматривает до 20 лет заключения. На заседании стало известно, что Воробьев – помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова.