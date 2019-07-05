ПСК открыл новый офис продаж START напротив метро «Парнас»

ПСК

Новое двухэтажное здание открыло свои двери на ул. Дудина, 15а – напротив станции метро «Парнас». Расположение нового офиса напротив метро сэкономит время на дорогу. А близость к строительной площадке позволит лично оценить характер района и расположение здания.

Офис продаж заметно выделяется: фирменные цвета ПСК на фасаде с подсветкой, логотипы START и ПСК, широкоформатный LED-экран, на котором демонстрируется информация об объекте, предложениях и режиме работы. Здание офиса построено и подключено к коммуникациям всего за месяц – в соответствии с принципами быстрого и качественного строительства ПСК.

В отделе продаж представлены фирменная полиграфия, наглядный макет будущего комплекса, а на отдельном экране ведется on-line трансляция хода строительства всех строящихся объектов ГК «ПСК». Сейчас на месте будущей первой секции START продолжается бурение свай, а на месте третьей секции идёт подготовка котлована – всё это можно увидеть в режиме реального времени на ТВ-экране в офисе продаж.

Специалисты отдела продаж ПСК с готовностью ответят на вопросы по приобретению квартир и апартаментов и предложат оптимальные варианты покупки. В конце июля на втором этаже офиса откроется отдельный шоурум, где будут представлены материалы отделки апартаментов. Таким образом, в одном месте можно будет оценить как будущий экстерьер здания, так и интерьерные решения.

Также в новом офисе продаж комплекса апартаментов START можно получить любую подробную информацию о других объектах ГК «ПСК». Офис продаж открыт по будням с 10:00 до 21:00 и выходным с 10:00 до 20:00. О новостях проекта можно узнать в официальной группе ВКонтакте.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/