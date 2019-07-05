«Это не цензура. Это нарушение правил, за которое положена блокировка». «Википедия» объяснила «Фонтанке» удаление «провластных аккаунтов»

Блокировка 12 аккаунтов участников русской версии «Википедии», которые вычищали негатив из статей про власть и, наоборот, добавляли критических моментов к статьям про оппозицию, не связана с цензурой. Об этом «Фонтанке» 5 июля рассказал Станислав Козловский, исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа РУ», которое отвечает за русскоязычную часть Wikipedia.

«Это не цензура. И это не действия «руководства «Википедии». Есть правила, и за их нарушения положена блокировка», – сказал Козловский.

О блокировке группы участников, которые могли сообща редактировать статьи русской «Википедии» в заданном идеологическом ключе, стало известно из сообщения на сайте Wiki в разделе «Проверка участников». Там утверждается, что 12 «подозрительных аккаунтов» с октября 2018 года «правят статьи о главах российских регионов, государственных проектах и несистемной оппозиции (особое внимание они проявляют к статьям, связанным с Фондом борьбы с коррупцией)». При этом дополнения к статьям нередко опирались на цитаты ресурсов, которые связывают с миллиардером Евгением Пригожиным.

В частности, правкам подвергались статьи про оппозиционных политиков Павла Грудинина и Дмитрия Гудкова, главреда The New Times Евгении Альбац, журналиста Аркадия Бабченко.

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Выявить «идеологических редакторов» удалось по их синхронным действиям над редактурой статей и запросам на получение статусов, которые позволяют контролировать редактуру статей онлайн-энциклопедии.

Блокировка этих аккаунтов не является уникальным событием для «Википедии», рассказал «Фонтанке» Станислав Козловский. «С 2006 года в «Википедии» есть система проверок участников, чтобы заблокированные участники не создавали новые аккаунты, чтобы один человек не вёл несколько аккаунтов и таким образом оказывал влияние на принятие решений сообществом. Правки всех редакторов «Википедии» открыты. Любой человек может подавать заявку на проверку. Если заявка хорошо обоснована, то участниками со специальными правами, имеющими доступ к IP-адресам и иной информации, проводится такая проверка. Как правило, таких заявок более сотни в год. Иногда совпадение выявляют, иногда нет», – пояснил представитель «Википедии».

Что касается запросов на привилегированные полномочия со стороны «провластных аккаунтов», то, по словам Козловского, «особых прав они бы не дали».

«От них были запросы на получение статуса «патрулирующего». Патрулирующие – это добросовестные участники «Википедии», которые проверяют свежие правки на предмет грубого вандализма и нарушения правил. Например, если кто-то удалил большой кусок текста, внес мат, разрушил случайно всё форматирование текста и т. п. В целом это начальный флаг. Особых прав он не даёт. Да, с этим флагом легче сделать некоторые правки чуть менее заметными другим патрулирующим, но скрыть их невозможно. Если такой участник делает ошибки, или ведёт себя неадекватно, то флаг отзывается», – добавил исполнительный директор «Викимедиа РУ».

По данным Meduza, к удалённым аккаунтам мог иметь отношение Сергей Нестерович, создателей «альтернативной» «Википедии» для русских националистов «Традиция». Впрочем, сам Нестерович это опровергает.

«Моя блокировка в «Википедии» состоялась в 2009 году. За эти годы у меня менялись провайдеры, компьютеры, я переезжал. Достоверно установить мою взаимосвязь с каким-то появившимся, как они написали, через несколько лет после моей блокировки аккаунтом активисты «Википедии» могли бы, то ли храня и собирая сетевую информацию обо мне, примерно как это полагается делать официальным лицам в России по закону Яровой, то ли проводя какое-то детективное расследование», – сказал Сергей Нестерович.

Ранее громкая история с вычищением русских «пропагандистских аккаунтов» произошла с Facebook. В начале 2019 года были удалены более 500 связанных с Россией аккаунтов. Весной 2018 года создатель соцсети Марк Цукерберг был вынужден оправдываться перед конгрессом США за «бездействия» соцсети во время выборов президента США, когда связанные с РФ аккаунты якобы занимались пропагандистской работой среди американских избирателей.