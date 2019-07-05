МОК начал расследование в связи с обвинениями в коррупции Попова и Бубки

Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубки и других членов организации. Их подозревают в получении взяток при выборе столицы Олимпиады 2016 года.

«Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Сержиу Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях. МОК полностью заинтересован в решении любых проблем, в том числе тех, которые относятся ко времени, предшествующему реформам по Agenda 2020 (план из 40 рекомендаций по реформированию олимпийского движения до 2020 года. — Прим. ред.). С помощью этих реформ МОК перевернул страницу в вопросе добросовестного управления, в частности процедуры выборов олимпийских столиц», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Напомним, в Бразилии проходит суд над бывшим губернатором штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралом по обвинению в коррупции при выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. В ходе очередного допроса он заявил, что ряд членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка, получили деньги за голоса в пользу Рио-де-Жанейро. В общей сложности девять голосов были куплены якобы за 2 млн долларов.

Александр Попов уже отреагировал на обвинения. По его словам, он вообще не голосовал за Рио-де-Жанейро.