Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петергофе. Её задел автомобиль и ушёл в дерево

Легковая машина не пропустила маршрутку №401 в Петергофе. В больницу отправились как предположительный виновник, так и пассажиры — и его, и маршрутки.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 5 июля около 14:30 на Ораниенбаумском шоссе, 34, столкнулись маршрутный автобус и «Митсубиши Лансер». По предварительной информации, водитель легковушки (мужчина 1947 года рождения) не пропустил автобус, выезжая с прилегающей территории. «Лансер» от удара отбросило в дерево.

В больницу №26 попали с различными травмами пять человек: сам пожилой водитель «Лансера» и его пассажирка, женщина 1953 года рождения, а также три человека из маршрутного автобуса. Детей среди них нет.

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По данным 47news, в автобусной компании подтверждают предварительную версию ГИБДД.

В группе «Граждане города Сосновый Бор» «ВКонтакте» пишут, что водитель маршрутки, пытаясь избежать лобового столкновения с другим автомобилем, вынужден был свернуть с дороги на обочину, и водитель легкового автомобиля также не справился с управлением.

В группе «Мой Сосновый Бор» дают ещё одну версию: легковой автомобиль якобы пересёк двойную сплошную, совершая обгон, и столкнулся с автобусом №401. «Женщине, которая ехала в маршрутке, стало плохо с сердцем, а пассажирка автомобиля – участника ДТП, госпитализирована с лёгкими повреждениями», – добавляют в группе.