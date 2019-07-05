Берлускони рассказал о краткой встрече с Путиным

Экс-премьер-министр Италии и председатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони рассказал о состоявшейся накануне встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Беседа стала возможностью подтвердить существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы, а также основополагающую важность отношений России с Италией и России с Европой», – написал Берлускони в Facebook 5 июля.

Кроме того, политик отметил, что возглавляемая им партия продолжит бороться за преодоление санкций в отношении России.

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«Партия "Вперед, Италия" продолжит усилия по преодолению несправедливого и неэффективного механизма санкций против России – обязательство, которое находит все более широкую поддержку в нашей стране и в Европе», – добавил он.

Путин встретился с Берлускони в рамках своего официального визита в Италию накануне, уже в аэропорту перед отлётом в Россию.

Путин и Берлускони не скрывают тёплых дружеских отношений. Итальянец прилетал на дни рождения Путина, которые тот отмечал в Сочи в 2018 и 2017 годах. Полтора года назад Берлускони привез в подарок Путину пододеяльник, на котором изображено их рукопожатие.