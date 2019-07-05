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Власть
05.07.2019 15:58
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Помощника полпреда президента в УФО подозревают в госизмене. Его привезли на арест в суд

ФСБ просит арестовать помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева по делу о государственной измене.

Должность задержанного стала известна во время заседания в Лефортовском суде Москвы, который рассматривает избрание меры пресечения. Об этом 5 июля сообщает газета «Ведомости». 

Александр Воробьев//uralfo.gov.ru
Александр Воробьев//uralfo.gov.ru

Заседание  проходит в закрытом режиме, так как данные уголовного дела попадают под гриф «секретно». По информации РИА Новости, в суд Воробьева привезли в маске. Он попросил материалы для ознакомления. 

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Утром 5 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о возбуждении в отношении гражданина РФ Александра Воробьева уголовного дела по ст. 275 УК России. Без каких-либо подробностей. Санкция статьи предусматривает до 20 лет заключения.  

На сайте Уральского федерального округа представлена биография Воробьева. 39-летний помощник полпреда окончил Московский психолого-социальный институт, после чего поработал на разных должностях в органах власти в Калининградской области, Карелии и Уральском федеральном округе. С января 2018 года он числился  руководителем аппарата помощника президента Российской Федерации в УФО Николая Цуканова, переехавшего на Урал после аналогичного поста в Северо-Западном федеральном округе. Воробьева в Екатеринбург в июле 2018-го переводили распоряжением руководителя администрации президента Антона Вайно.

В прошлом году чиновник, оказавшийся под следствием по делу о госизмене,  получил благодарность и благодарственное письмо от Владимира Путина. В прессе Воробьева называют личным юристом Цуканова, очень близким к нему человеком. 

 

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