Специальные «Гранты» и «Весты» для полиции и военных прошли сертификацию в России

Компания «ВИС-Авто» – «дочка» АвтоВАЗа, занимающаяся спецавтомобилями, – получила «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на LADA Granta и Vesta для оперативных служб Минобороны и МВД России. Соответствующие документы появились в базе Росстандарта.

Как сообщает 5 июля портал «Лада.онлайн», полицейские и военные «Гранты» будут выпускаться только в кузове седан, а «Весты» – как в виде седана, так и в кузове универсал. Кроме того, для Минобороны и МВД предусмотрен «заряженный» вариант последней – LADA Vesta Sport.

В плане технического оснащения спецмашины не будут отличаться от гражданских версий. Для седанов LADA Granta предусмотрены три варианта моторов объемом 1,6 литра: 8-клапанный двигатель мощностью 87 л.с. и 16-клапанные с отдачей в 98 и 106 л.с. Работают они в паре с 5-ступенчатой «механикой» либо 4-диапазонным «автоматом» Jatco, отмечает «Российская газета». Спортивная «Веста», как и в гражданской модификации, получит форсированный 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с.

Отличаться полицейская Vesta будет наличием светоакустической панели – проще говоря, «люстры», системы видеонаблюдения, радиостанции, а также аппаратуры спутниковой навигации. Последнюю можно будет добавить к обычным опциям и набору спецоборудования по заказу.

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Полицейские Vesta Sport были замечены на заводе еще в феврале 2019 года. Фотографии машины с характерной цветографической раскраской и «гаишной» люстрой были опубликованы в группе «Лада Веста» «ВКонтакте».

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А в июне в Сети появилось видео, как LADA Vesta Военной автомобильной инспекции на спецполигоне пыталась сделать «полицейский разворот». А сделала сальто.