Татьяна Буланова выбрала победителя конкурса песни среди строителей

Фото: Союз строительных объединений и организаций

Победитель – Алевтина Обухова из Setl Group выступит на праздничном концерте, посвященном Дню строителя.

Торжественный вечер-концерт, куда приглашены первые лица Санкт-Петербурга, строители, ветераны отрасли, представители профильных вузов, состоится 8 августа в СКК «Ледовый дворец». Вместе с Алевтиной Обуховой на концерте, посвященном главному отраслевому празднику, выступят звезды российской эстрады: Василий Герелло, Татьяна Буланова, Юрий Лоза, Алексей Кортнев, Тимур Родригес. Хедлайнер концерта – Полина Гагарина.

Фото: Союз строительных объединений и организаций

Второй конкурс вокальных талантов строителей стартовал в январе. В этом году в пришло больше тридцати заявок, из которых первый тур преодолели 12 конкурсантов – «Золотая дюжина» – 2019. 4 июля во дворце «Олимпия» состоялся второй тур – гала-концерт финалистов. Участники конкурса представили свои вокальные номера, подготовленные вместе с наставником ILLIO – исполнителем итальянской музыки и автором проекта Musica Dell'anima. В качестве наставника ILLIO курирует финалистов уже второй год.

Жюри конкурса составили Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Татьяна Буланова, заслуженная артистка России, Илья Еременко, генеральный директор Setl City, ILLIO. Председатель жюри – заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга Геннадий Шагаев.

Во время концерта шло зрительское голосование. Приз зрительских симпатий гости концерта отдали музыкальной команде Группы «Эталон». Этот музыкальный коллектив совсем новый, образован в марте, и в его составе 8 сотрудников компании – инженеры, менеджеры по продажам, геодезисты и другие специалисты.

Фото: Союз строительных объединений и организаций

Специальными гостями гала-концерта стали победители первого конкурса: дуэтом спели Алина Шеенкова и Евгений Лихардов (Группа ЛСР), а также Ренат Султанов (компания «Рентал – Строй»). Еще один особый гость – девятилетний Максим Курочкин, победитель вокального конкурса «Новые голоса», который организует компания «Главстрой Санкт-Петербург».

Творческий конкурс строителей «Нам песня строить и жить помогает» – самый молодой проект в программе петербургского Дня строителя. Он появился в прошлом году и сразу стал одним из самых ярких событий главного отраслевого праздника. Конкурс строительных талантов проводится при поддержке Холдинга Setl Group и лично председателя Совета директоров компании Максима Шубарева.

Гала-концерт вокального конкурса – первый в цикле мероприятий, которую Союз строительных объединений и организаций при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Российского Союза строителей реализует в северной столице к празднику День строителя. Строителей также ждут церемонии награждения за добросовестный труд, спортивный праздник «За труд и долголетие», награждение победителей конкурса рисунков «Мои родители – строители!», велопробег.