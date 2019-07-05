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Происшествия
05.07.2019 15:19
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РБК: Чекисты похитили деньги банка под видом обыска. Среди задержанных — бойцы «Альфы»

О задержании шести сотрудников ФСБ в Москве сообщают 5 июля СМИ. Среди тех, к кому есть вопросы — спецназовцы и представители «банковского» отдела. Речь якобы идет о хищении средств, замаскированном под обыск.

По информации агентства РБК, которое ссылается на анонимный источник, близкий к контрразведке, задержали чекистов 4 июля. В списке – трое сотрудников спецподразделения «Альфа», представитель группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К», специализирующегося на преступлениях в банковской сфере. По делу также проходит «сотрудник Академии ФСБ», но информации о его задержании нет.

Сотрудникам Федеральной службы безопасности предъявили похищение денег у банка (по одним данным – 140 млн рублей, по другим – 170 млн рублей). Отъем денег обставили как обыск с участием представителей Центра специального назначения (в него входят «Альфа» и «Вымпел»). 

«Обыск проводился по поддельному постановлению», — утверждает собеседник журналистов. 

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Он добавил, что после случившегося в ЦСН идет проверка.

Ранее в центральном аппарате ФСБ заявили о задержании двух коллег,  подозреваемых в хищении средств у предпринимателя. В релизе ведомства не было информации о том, в каком управлении служат фигуранты, а также каких-либо подробностей. 

 

 

 

 

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