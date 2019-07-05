«Пилон» не смог отсудить 51 млн рублей за проблемы с мостом Бетанкура
Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал в иске компании «Пилон», которая требовала с Дирекции транспортного строительства 51 млн рублей в качестве возмещения убытков при строительства моста Бетанкура. Решение суда опубликовано на сайте «Электронного правосудия».
Иск к казенному учреждению «Пилон» подал еще в июне 2018 года. В ходе строительства моста совместно с городскими властями подрядчик пришел к решению: необходимо уменьшить высоту пилонов с 89 метров до 44 метров. В результате у компании осталось 227 тонн металлоконструкций, которые не подходили для строительства моста. Пришлось закупать новые материалы, а также перестроиться на новый способ монтажа. Первоначально «Пилон» оценил свои убытки в 51 млн рублей, однако осенью 2018 года снизил сумму до 38 млн рублей.
Суд отметил, что стороны добровольно согласовали изменения в проекте при сохранении стоимости контракта. Пилон не предоставил доказательств, что допсоглашения к нему были подписаны с «пороком воли», то есть вследствие обмана, насилия, угрозы или злого умысла. «Фонтанка» писала о том, что компания «Пилон» пребывает в тяжелом финансовом состоянии.
Справка:
Мост Бетанкура, он же Серный – это переправа через Малую Неву в районе острова Серный, который соединяет Василеостровский и Петроградский районы. Был построен в рамках подготовки транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018 года. Неразводная переправа также обеспечивает круглогодичное и круглосуточное сообщение между районами. Это первый мост в городе, который обеспечил возможность одновременного движения автомобильного, велосипедного транспорта и пешеходов. Сметная стоимость моста — 8,79 млрд рублей.