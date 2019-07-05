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05.07.2019 15:28
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В Павловске открывается выставка художников с инвалидностью

В Центре культуры, кино и досуга «Павловск» 7 июля открывается выставка «Мир глазами эмоций». На ней представлены работы, выполненные авторами с нарушениями опорно-двигательного аппарата и художниками с нарушением зрения.

В Павловске открывается выставка художников с инвалидностью

Выставка пройдёт рамках проекта «Инклюзивные передвижники». Это передвижная выставка художественных работ в разной технике, выполненных людьми с инвалидностью, реализуемая СПб ОПОИ «На коляске без барьеров».

«Концепция проекта заключается в том, что сначала посетителям предлагается посмотреть картины, а в случае, если их заинтересовала картина, – прочитать о её авторе. Некоторая часть работ являются репликами, но основная часть – это самостоятельные художественные произведения, отражающие видение мира автором. Миссия проекта – формировать в обществе здоровое отношение к людям с инвалидностью, новую инклюзивную культуру», – рассказали авторы проекта.

Увидеть работы можно будет с 7 по 31 июля в СПБ ГБУ ЦККД «Павловск» (Павловск, Песчаный переулок, дом 5/13). Вход свободный.

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