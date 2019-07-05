Четырехкратного олимпийского чемпиона из России обвинили в получении взятки при голосовании за столицу Олимпиады-2016

В Бразилии проходит суд над бывшим губернатором штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралом по обвинению в коррупции при выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Как пишет газета UOL, в ходе допроса он заявил, что ряд членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка, получили деньги за голоса в пользу Рио-де-Жанейро.

По словам Кабрала, незадолго до голосования тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламином Диаком и пообещал, что тот даст Бразилии серьезное преимущество.

В результате, согласно показаниям Кабрала, за 2 млн долларов были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых были россиянин Александр Попов (бывший пловец, четырехкратный чемпион Олимпиады) и украинец Сергей Бубка (бывший прыгун с шестом, олимпийский чемпион). Попов с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почетным членом МОК, не имеющим права голоса. Бубка с 2008 года является действующим членом организации.

Сам Попов, комментируя ситуацию, заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро.

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«Вы знаете, это тяжело понять, ребята-юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно», – цитирует Попова РИА Новости.

Выборы столицы Олимпийских игр 2016 года состоялись 2 октября 2009 года в Копенгагене. В числе конкурентов столицы Бразилии были Чикаго, Мадрид и Токио. В финальном голосовании Рио-де-Жанейро победил Мадрид, набрав 66 голосов против 32.