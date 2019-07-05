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Власть
05.07.2019 14:50
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Путин поговорил с премьером Армении об экономических связях и общей обороне

 

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля днём 5 июля.

«Затронуты актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза с учетом текущего председательства Армении в этом объединении. В частности, обсуждена подготовка к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей ЕврАзЭС», — говорится в сообщении.

Отдельно были оговорены проблемы сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, подчеркнули в пресс-службе главы Российского государства.

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