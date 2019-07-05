«Сотрудник РКН исполняет кавер «Ласкового мая». Роскомнадзор показал, как отдыхают его служащие - через сломанный Instagram

Роскомнадзор продолжает шутить в соцсетях. 5 июля ведомство «показало», как отдыхают его сотрудники при помощи «упавшего» ранее приложения Instagram. Напомним, в течение суток многие пользователи соцсети не могли посмотреть ленту – фото в ней отражались в виде белых квадратов с кодовым описанием того, что на снимке находится.

РКН в Twitter ответил на просьбу известного метапоисковика авиабилетов скинуть фото, на которых чиновники отдыхают. Ответил, стоит признать, небанально. Роскомнадзор выложил «битую» ленту Instagram с сухими ключевыми описаниями типа «на данном изображении может находиться: сотрудники РКН улыбаются, играют в бадминтон на берегу оз. Байкал», «два или три человека улыбаются на пляже в Крыму (после замеров качества связи)» или «сотрудник РКН Екатеринбург исполняет кавер «Ласкового мая».

Этот пост выглядит как очередная насмешка над проблемами компании Facebook. Напомним, пользователи Whats’app, Instagram и Facebook не могли общаться с друзьями и просматривать фото 3 июля. На следующий день Роскомнадзор прокомментировал это так:

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«По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook – действия РКН. Ну, что мы можем сказать на это? «Неси ещё патроны, Петька!» – написало ведомство в Twitter.