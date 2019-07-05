В лесу возле «Балтийской жемчужины» нашли канистры и «лысые» очаги на траве. С места забрали 20 кг аммиачного мусора

Комитет по природопользованию и подведомственные ему ГУПы днем 5 июля продолжают производить замеры воздуха и брать образцы почвы на месте разлива неизвестного вещества в Красносельском районе Петербурга. Запах указывал на наличие аммиака, но воздух оказался чист.

Фото: Комитет по природопользованию

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию Смольного, замеры утром 5 июля проводили сотрудники ГУП «Экострой» и «СФ Минерал». Раствором азотной кислоты экологи обработали 4 пятна, на которых неизвестные химией выжгли траву. Каждое из пятен размером примерно 0,5 кв. м. С места забрали три пустые канистры, в которых могло находиться вещество, и около 20 кг различного мусора, пахнувшего аммиаком.

Прежде чем на место приехали представители Смольного, а в первый раз они там оказались около половины одиннадцатого вечера 4 июля, лесополосу возле перекрестка проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова проливали водой спасатели. В ГУ МЧС «Фонтанке» сообщили, что передвижная станция в тот же вечер провела замеры воздуха, превышения загрязняющих веществ зафиксировано не было.

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Очевидцы также заявляли, что якобы один из прохожих получил ожоги дыхательных путей и госпитализирован. Эта информация подтверждения не нашла, в ближайшие больницы никого с подобными диагнозами не привозили, в скорую помощь вызов на этот адрес не поступал.

Фото: Комитет по природопользованию

В соцсетях местные жители отмечают, что запах 5 июля ощущается намного слабее. Экологи продолжают мониторить ситуацию.

Несколько дней назад неизвестные разлили куда более опасную химию на озере Сиркиярви в Ленинградской области. Оно полностью огорожено, берег круглосуточно охраняет полиция. Что было в канистрах, до сих пор неизвестно. Вещество выжгло около 30 кв. м земли, пробы экологи брали в костюмах химзащиты.