В Турции произошел теракт. На юге страны взорвался автомобиль

В приграничном с Сирией населенном пункте Рейханлы провинции Хатай в автомобиле сработало взрывное устройство. По меньшей мере три человека погибли.

«Взрыв произошел в машине на улице Мехмета Акифа Эрсоя в 750 метрах от здания районной администрации», – сообщает 5 июля агентство Anadolu.

По предварительным данным, все три погибших – это сирийцы, которые находились во взорвавшейся машине.

Reyhanl? district of Hatay at least 2 people died in #explosion pic.twitter.com/ZNiUbOogpI