Происшествия
05.07.2019 14:40
В Турции произошел теракт. На юге страны взорвался автомобиль
В приграничном с Сирией населенном пункте Рейханлы провинции Хатай в автомобиле сработало взрывное устройство. По меньшей мере три человека погибли.
«Взрыв произошел в машине на улице Мехмета Акифа Эрсоя в 750 метрах от здания районной администрации», – сообщает 5 июля агентство Anadolu.
По предварительным данным, все три погибших – это сирийцы, которые находились во взорвавшейся машине.
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Reyhanl? district of Hatay at least 2 people died in #explosion pic.twitter.com/ZNiUbOogpI— AnonChavez (@Chavezinfinite) 5. Juli 2019
Губернатор провинции Хатай Рахми Доган пока не стал говорить о причинах случившегося. Президент Турции, в свою очередь, назвал произошедшее «терактом».
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