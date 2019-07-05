Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +15
$ 63.58р
71.66р
15:03 05.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
05.07.2019 14:40
Печать

В Турции произошел теракт. На юге страны взорвался автомобиль

 

В приграничном с Сирией населенном пункте Рейханлы провинции Хатай в автомобиле сработало взрывное устройство. По меньшей мере три человека погибли.

«Взрыв произошел в машине на улице Мехмета Акифа Эрсоя в 750 метрах от здания районной администрации», – сообщает 5 июля агентство Anadolu.

По предварительным данным, все три погибших – это сирийцы, которые находились во взорвавшейся машине.

Реклама

 

 

Губернатор провинции Хатай Рахми Доган пока не стал говорить о причинах случившегося. Президент Турции, в свою очередь, назвал произошедшее «терактом».

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор